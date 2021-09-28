2021/09/28 | 12:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c1FAM1jRka0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحاج فاضل عوز يتحدث عن وجود اكثر من 11000 الف موكب لخدمة الزائرين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحاج فاضل عوز يتحدث عن وجود اكثر من 11000 الف موكب لخدمة الزائرين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).