2021/09/28 | 12:10 - المصدر: راديو المربد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة. ..زيارة مليونية في مسجد خطوة الامام علي(ع) #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -TuMk61_DtI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة. ..زيارة مليونية في مسجد خطوة الامام علي(ع) #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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