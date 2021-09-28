طالبان تمنع الأفغانيات من دخول جامعة كابول

2021/09/28 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المستشار الجديد لحركة طالبان في جامعة كابل، منع النساء من دخول الحرم الجامعي، إلى أجل غير مسمى، سواء كن معلمات أو طالبات.

وقال المستشار الجديد، محمد أشرف غيرات، عبر تويتر: “طالما لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع، لن يسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل.



الإسلام أولاً”، حسب ما نقل موقع “الحرة”اليوم.

وقالت إحدى المحاضرات، التي طلبت حجب هويتها، إن “جامعة كابل هي موطن الأمة الأفغانية”، مضيفة “هي مكان مقدس، لا يوجد فيها شيء غير إسلامي”.

ويخشى الكثير من الأفغان أن تعود طالبان لممارساتها القاسية السابقة، وظل حكمها بين 1996 و2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل والتعلم، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.

وجاء ذلك رغم قول المتحدث ذبيح الله مجاهد، في أول مؤتمر صحافي بعد السيطرة على البلاد: “نتعهد السماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام”.

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