مقتل قيادي داعشي بارز في سامراء

2021/09/28 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات سامراء، انها تمكنت من قتل احد الارهابيين في منطقة القادرية شمالي القضاء.

وذكرت القيادة في بيان ان “احدى دوريات الفوج الثالث لواء الثالث عشر شرطة اتحادية قيادة عمليات سامراء، تمكنت من قتل الارهابي(ا.ع.ا.ا.ا) المكنى ابو رحمة، المسؤول العسكري لجزيرة غرب سامراء“.

واوضح ان “العملية تمت خلال الاشتباك مع مجموعة ارهابية مكونة من ثلاثة ارهابيين اثناء محاولتهم سرقة المحال التجارية في منطقةالقادرية شمال سامراء“، مشيرة الى ان “القوة مازالت مستمرة بالبحث عن الارهابيين الاخرين اللذان لاذا بالفرار“.

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