بالصور... في رحاب كربلاء تتعالى أصوات الحزن الحسيني الخالد

2021/09/28 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعتصوير حسين الونانلا تزال أصوات الحزن الحسيني الخالد تخيم على مدينة كربلاء المقدسة، حيث يواصل ملايين الزائرين إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).أصوات رسمت لوحة تراتيم دينية استوحت من ضمير الملحمية الحسينية تعبيرها وإيقاعه في مشهد تراجيدي لطالما تكرر في كل عام.وكالة الأنباء العراقية (واع) وثقت بعدستها هذا المشهد الكبير الذي كان ولا يزال قابعاً في ضمير الإسلام.

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