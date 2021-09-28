إنتبه! 40 طراز مختلف من الهواتف الذكية سيتوقف فيها واتساب

2021/09/28 | 12:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرجع السبب في ذلك إلى عدم فعالية التكلفة في استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة جدا من iOS أو "أندرويد".

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