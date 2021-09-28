2021/09/28 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية زراعة كركوك، الثلاثاء، عن رفع وزارة المالية الدعم المالي عن شراء محصول الذرة الصفراء بعد سنوات من الدعم الذي كان يصل بنسبة ٣٠%.وقال مدير الدائرة زهير علي، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية ترفع الدعم عن زراعة الذرة الصفراء في كركوك المركز الخبري الوطني.

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