كتلة كردية توجه طلبا لمفوضية الانتخابات

2021/09/28 | 12:33 - المصدر: عين العراق

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وجهت النائبة عن حراك الجيل الجديد وسن عمر، الثلاثاء، طلبا لمفوضية الانتخابات تدعوها للتدخل بشأن استغلال موارد الدولة من قبل الأحزاب الحاكمة في كردستان.

وقالت عمر إن “مفوضية الانتخابات قامت باستبعاد مرشحين لمجرد استغلالهم موارد الدولة واليوم في كردستان يتم استغلال سيارات الدولة والأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية والخدمية لصالح مرشحي أحزاب السلطة”.

وأضافت أن “على المفوضية أن تراقب مايجري في كردستان، لآن مايجري في الحملة الانتخابية هو عبارة عن فوضى واستهانة بالقانون وعدم احترام لتعليمات المفوضية أبدا من قبل الحزبين الحاكمين”.

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