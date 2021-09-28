بينهم ارهابيون.. القبض على 16 مطلوباً للقضاء في بغداد

2021/09/28 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 16 مطلوباً للقضاء، بينهم ثلاثة متهمين بالإرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع خلية استخبارات ومكافحة إرهاب ابو غريب تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد رصد تواجدهما في منطقة الشهداء غربي العاصمة بغداد".

وأضافت، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ذاتها في منطقة النهروان جنوبي بغداد، والمطلوب الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الوحدة التحقيقية المقر العام".وفي سياق متصل، "تمكنت مفرزة من جهاز المخابرات العراقي برفقة قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية ومفرزة من الأمن السياحي من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للجهاز في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد"، مشيرا، الى "القاء القبض على متهم بالسرقة واخر بتعاطي المواد المخدرة من قبل قواتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

واشارت القيادة الى، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من القاء القبض على (8) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة مع ضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد".ولفتت الى "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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