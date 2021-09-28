أكبر أسطول من سيارات ميني كوبر اس اي في اوروبا

2021/09/28 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوجه عدد أكبر من الشباب نحو سيارات الشركة الكهربائية لدى الشركة: وفي ديلويت وحدها، 26٪ من الموظفين يطبقون ذلك.



وبهدف تلبية هذا الطلب المتزايد، طلبت شركة ديلويت 140 سيارة MINI كهربائية.



ووفقاً لشركة BMW، يعد هذا أكبر طلب من سيارات MINI الكهربائية بالكامل في أوروبا حتى الآن.



وبفضل وجود بنية أساسية إضافية للشحن، ترغب ديلويت بتقديم مساهمة كبيرة لتحقيق الحياد المناخي.



وقد سبق وتكلمنا عن اولى سيارات ميني كهربائية في العالم التي فاجأت العالم!

أول 100 سيارة MINI Electric

أضافت ديلويت أول 100 سيارة MINI Electric إلى أسطولها في أغسطس من العام الماضي.



والآن تعلن الشركة عن إضافة 140 سيارة MINI Electric جديدة إلى أسطولها الكهربائي أيضاً.

يضم أسطول ديلويت الآن 240 سيارة من طراز MINI Electric.



تحظى سيارات MINI الكهربائية كلياً مع مرايا الرؤية الخلفية الخضراء اللافتة للنظر بشعبية خاصة بين الموظفين الجدد.



في المجموع، طلبت Deloitte حتى الآن 540 سيارة MINI جديدة منذ يونيو من هذا العام.

تزايد الطلب

تترافق الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية في ديلويت إلى جانب الطلب المتزايد على السيارات الهجينة في الشركة.



واعتباراً من يونيو 2021، شكلت السيارات الكهربائية والهجينة معاً 88 ٪ من جميع سيارات الشركة التي تم طلبها في ديلويت.

يوضح ذلك أن الموظفين يفضلون البدائل المستدامة للسيارات التقليدية التي تمتلك محركات احتراق داخلي.



وبالإضافة إلى شراء السيارات الكهربائية، تستثمر شركة ديلويت بكثافة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية.



وعلى سبيل المثال، يوجد في المكتب البلجيكي حالياً 540 محطة شحن للسيارات الكهربائية والهجينة المزودة بقابس كهربائي.

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