إعرف أكثر: هل محرك سيارتك يحرق الزيت؟

2021/09/28 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جزء من مسؤولية ملكية السيارة هو الحفاظ عليها، في حين أن الفرامل والإطارات وتغيير الزيت تعتبر من مشكلات الصيانة الأساسية.



وبينما من السهل معرفة ما إذا كانت سيارتك بحاجة إلى إطارات، وإذا كانت الفرامل سيئة، ومراقبة تغيرات الزيت من خلال عداد المسافة بالسيارة أو مقياس الزيت، إلا أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت سيارتك تحترق الزيت والسبب في ذلك.

إفحص الزيت

إفتح غطاء محرك السيارة وإسحب مقياس الزيت.



إمسح المقياس بقطعة قماش نظيفة وأدخله مرة أخرى في الأنبوب الخاص به.



إسحب المقياس للخارج وتحقق من مستوى الزيت.



وإذا كان أقل من اللازم أضف الزيت حتى تمتلئ قراءة المقياس.



وكرر هذا كل 500 كلم.



إذا كان ينقص دائماً فأنت تعاني من مشكلة حرق الزيت.

إفحص العادم

يعد الدخان الأبيض المائل إلى الأزرق المتصاعد من ماسورة عادم السيارة أثناء تشغيلها علامة على إحتراق الزيت.



كذلك يمكن شم رائحة الزيت المنبعثة من العادم.



فالمحرك الذي يحرق الزيت ينتج عنه انبعاثات أعلى، كما أنه سيفشل في اجتياز اختبار الإنبعاثات بسبب ارتفاع انبعاثات الهيدروكربون.

راقب المحرك

راقب المحرك لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل خاطئ أو يعمل بشكل خشن.



فالمحرك الذي يحرق الزيت سوف يفسد شمعات الإشعال، مما يجعله يعمل بشكل خشن.



لذلك إفحص شمعات الإشعال وذلك عبر سحب أسلاك شمعة الإشعال وإستخدم مفتاح لإزالة الشمعة.



من بعدها راقب لون اسفل الشمعة.



وتعتبر شمعات الإشعال الزيتية أو الرطبة علامة على احتراق الزيت بينما الأصفر البرتقالي بدل على أن كل شيء جيد.

تسرب الزيت

حاول ملاحظة ما إذا كان هنالك تسرب أو نش للزيت من جوانات المحرك.



وذلك يظهر عادة في الجوان بين الكولاس والبلوك سيلاندر.



وإذا كان هنالك تسرب يجب التوجه إلى مركز صيانة لمعالجة الموضوع.



كذلك يمكن ملاحظة إذا كان هنالك تسرب للزيت من خلال علبة سائل التبريد من خلال ملاحظة إذا كان يوجد زيت ممزوج مع السائل.



وفي هذه الحالة تكون المشكلة أكبر وبحاجة إلى تغيير جوان الكولاس.

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