2021/09/28 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القرض الصيني والمشاريع الممولة منه، فيما أشار الى أن المباحثات مستمرة لتحديد أولويات المشاريع المشمولة بالقرض. وقال صالح في تصريح صحفي، إن”اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول، وأخذ مساره الأول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام 2021، عندما تم […]

ظهرت المقالة الاتفاقية الصينية: مشاريع “مهمة” على لائحة التنفيذ أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاقية الصينية: مشاريع “مهمة” على لائحة التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاقية الصينية: مشاريع “مهمة” على لائحة التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).