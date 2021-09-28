العفو الدولية تدعو الملك سلمان لإطلاق سراح سلمان العودة

2021/09/28 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت منظمة العفو الدولية، الاثنين، دعوة لمطالبة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح الداعية الإسلامي، سلمان العودة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف على قوائم الإرهاب من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارا

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