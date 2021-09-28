كمين “محكم” يطيح بمسؤول “جمع الزكاة لداعش” جنوب تكريت

2021/09/28 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين التابعة لهيأة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن مقتل مسؤول “جمع الزكاة لداعش” بكمين محكم جنوب تكريت.وجاء في بيان للقيادة، إن “قوة من فوج حشد دجلة التابع […]

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