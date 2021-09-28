2021/09/28 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، القبض على متهم لقيامه بتزوير وكالة عامة لقطع أراضي بقيمة ٤ مليارات دينار جنوب بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بعد أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..اعتقال متهم بتزوير وكالة عامة لقطع أراضي بقيمة 4 مليارات المركز الخبري الوطني.

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