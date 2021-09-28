(1258) ومروية الانحطاط الحداثوية الزائفة/2 - عبدالامير الركابي

2021/09/28 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي يوجد الغرب متغلبا، وكنموذج جاهز حري بالاتباع، حين تكون الذاتيه الشرق متوسطية غائبة، غير متحصلة عقلا، وهو ماكانت توفر أسبابه في المنطقة المعنية، حالة الانحطاط السارية في المنطقة، ماقد هيأها وقتها لاستكمال اشتراطات انحطاطها، بالتوهميه الزائفة، عن طريق التماهي مع الوافد الجديد، على مدى قرنين من التاريخ، ليصير مانشير له محطة استكمالية إضافية لتاريخ الانقطاع الانحطاطي، والذي يؤرخ له ب 1258 الى الوقت ......





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