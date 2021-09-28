2021/09/28 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#الشرارة يقدم موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني الحلقة الأخيرة من الترجمة العربية لنص: " Beat Back the Dogmato-Revisionist Attack on Mao Tsetung Thought - Comments on Enver Hoxha’s Imperialism and the Revolution"، لكاتبه ج.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديالكتيك - الشرارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#الشرارة يقدم موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني الحلقة الأخيرة من الترجمة العربية لنص: " Beat Back the Dogmato-Revisionist Attack on Mao Tsetung Thought - Comments on Enver Hoxha’s Imperialism and the Revolution"، لكاتبه ج.
وارنر (J.
Werner)، وهي تتضمن المحور الخامس بعنوان: 5 ـــ الديالكتيك.
هذا وقد قدم الموقع سابقا أربعة محاور من هذه الترجمة (انظر خانة ملفات جديدة لموقع الشرارة، تحت عنوان: "الرد الحاس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديالكتيك - الشرارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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