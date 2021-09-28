2021/09/28 | 12:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZCZwT1_Z0aM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحة البصرة تفتتح منفذاً تلقيحياً مؤقتاً للزائرين داخل مسجد خطوة الإمام علي (ع) #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صحة البصرة تفتتح منفذاً تلقيحياً مؤقتاً للزائرين داخل مسجد خطوة الإمام علي (ع) #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).