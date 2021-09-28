نائب عن التيار الصدري: يجب ان تكون الحكومة المقبلة ائتلافية بعيدة عن المحاصصة

2021/09/28 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو التيار الصدري عصام حسين أن الحكومة المقبلة يجب ان تكون ائتلافية بعيدة عن المحاصصة.وقال حسين في تصريح إن “معرفة ذاتنا كوننا الكتلة الاكبر ناتج عن دراسات وقراءات وجدنا من خلالها انه من الممكن ان نحصل على اكثر … Readmore

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