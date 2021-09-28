2021/09/28 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على 16 مطلوباً بينهم ثلاثة متهمين بالإرهاب في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القطعات الأمنية والوكالات الاستخبارية وبجهد استخباري مكثف تواصل عملياتها الاستباقية وفق معلومات دقيقة، ومن خلال ممارستها الامنية وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع خلية استخبارات ومكافحة إرهاب ابو غريب من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد رصد تواجدهما في منطقة الشهدا" غربي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم أخر وفق المادة ذاتها في منطقة النهروان جنوبي بغداد"، مبينة أن "المتهم مطلوب الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الوحدة التحقيقية المقر العام".

وتابعت الخلية أن "مفرزة من جهاز المخابرات العراقي تمكنت برفقة قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية ومفرزة من الأمن السياحي من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للجهاز في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، بالإضافة الى القاء القبض على متهم بالسرقة واخر بتعاطي المواد المخدرة من قبل القوات الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

وأشارت الى أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت أيضاً من القاء القبض على (8) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة مع ضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد".

ولفتت الى أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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