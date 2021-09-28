المفوضية: توفير سبل الحماية للمراقبين الدوليين الذين بلغ عددهم 509 مراقب

2021/09/28 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مفوضية الانتخابات العراقية توفير سبل حماية وتنقل المراقبين الدوليين إلى أي مركز انتخابي يرغبون فيه.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي إن عدد المراقبين الدوليين وصل إلى خمس مئة وتسع مراقبين من بينهم بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضم مئتين وأربعة وسبعين مراقباً فضلاً عن مئة وثلاثين مراقباً تابعا للأمم المتحدة مؤكدة أن المفوضية اعتمدت مئتين وواحد وتسعين إعلامياً دولياً.

وبشأن المراقبين المحليين اشارت الغلاي الى ان عددهم بلغ خمسة الاف مراقب محلي ووكلاء الأحزاب والمرشحين وصل عددهم إلى سبعين ألف وكيل حزب سياسي، ووجود هؤلاء سيكون في كل مراكز ومحطات الانتخابات وفي عموم العراق، لغرض مراقبة العملية الانتخابية.

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