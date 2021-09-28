الاتحاد يستعير لاعب سموحة للمشاركة معه بالبطولة العربية للسلة

2021/09/28 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقل الإيفواري مولوكو سليمان دياباتيه، لاعب سموحة، على سبيل الإعارة، إلى الاتحاد السكندري، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للسلة فقط.

وقال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة اليوم الإثنين، إنه وافق علي إعارة اللاعب المحترف من سموحة تأكيدا لدعمه الدائم لنادي الاتحاد، وتأكيدًا على علاقات التعاون المُستمر بين الناديين.

وشدد عامر، على دعمه الكامل لفريق الاتحاد، معبرًا عن أمنيته بأن يرفع الفريق السكندري، كأس البطولة.

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى إلى جانب فرق البليدة الجزائري، والميناء اليمني، واتحاد الفتح المغربي.

ويستضيف نادي الاتحاد البطولة في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر الجاري، وحتى 9 تشرين أول/ أكتوبر المقبل بمشاركة 20 فريقًا.

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