أربيل تصرح بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

2021/09/28 | 12:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الاتحادية اصدرت مذكرات قبض بحق بعض المشاركين وينبغي أن تأخذ الإجراءات مسارها.

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