العراق: ست محافظات تتجاوز درجة الـ40 مئوية بدأ من الغد

2021/09/28 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 6 محافظات تتجاوز الـ40 مئوية يوم غدا.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 ايلول 2021)، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بينما سترتفع قليلا في الجنوب، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س في عموم البلاد"، مبينة أن"محافظات النجف الأشرف والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة ستسجل يوم غد درجات حرارة تتجاوز الـ40 مئوية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في جميع انحاء البلاد".

N.A

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