2021/09/28 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت فرقة العباس القتالية عن تمكنها من إسقاط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية وتصدّت لها منظومة التشويش الخاصة بجهدها التكنولوجي.وقال اعلام الفرقة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



إسقاط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول إلى “المنطقة الحيوية” المركز الخبري الوطني.

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