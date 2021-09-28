عمليات بغداد توضح بشأن امكانية فرض حظر التجوال يوم الاقتراع

2021/09/28 | 12:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، بشأن يوم الاقتراع.وقال الشمري : “لا يوجد حظر تجوال يوم 10/10”.وتابع، “ستغلق المطارات ابتداءا من الساعة 9 مساء يوم9/10”.

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