بعد أزمة الغواصات.. فرنسا تعلن عن صفقة فرقاطات ضمن

2021/09/28 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة استراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.

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