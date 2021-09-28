2021/09/28 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفد الوقود في بعض محطات البيع في بريطانيا، مع استمرار الطوابير الطويلة.جاء ذلك عقب إعلان شركتي “Tesco Alliance” و “بريتش بتروليوم” إغلاق بعض المحطات، وخابت الآمال بالتوقعات القائلة بعودة الوضع إلى طبيعته في محطات الوقود مع بداية يوم الإثنين، بعد التهافت المخيف في عطلة نهاية الأسبوع.وبحسب وكالة الاناضول، فإنه مع …

ظهرت المقالة نفاذ الوقود في عدد من محطات بريطانيا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفاذ الوقود في عدد من محطات بريطانيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفاذ الوقود في عدد من محطات بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).