استمرار الدعم لنصير في كركوك

2021/09/28 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواصل مرشح (تقدم) في محافظة كركوك، الدائرة الوسطى، الدكتور محمد نصير سعدون، جولاته الميدانية إلى الجماهير الداعمة والساندة لمشروع (تقدم) كذلك من اجل الاستعداد والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة والمساهمة في التغيير الذي يطمح اليه أبناء الوطن كما وأكد الجميع دعم نصير ومؤازرته في الانتخابات المقبلة.

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