روسيا.. حصيلة يومية قياسية للوفيات بكرورنا

2021/09/28 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

سجّلت روسيا اليوم الثلاثاء حصيلة قياسية للوفيات جرّاء كورونا بلغت 852 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويرفع الرقم الجديد العدد الإجمالي للوفيات في روسيا جرّاء كوفيد إلى 205,531، في حصيلة هي الأعلى على مستوى أوروبا.

وارتفع عدد الإصابات في روسيا التي تسجّل خامس أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم، منذ أن خيم جمود على حملة التطعيم الشهر الماضي.

وشهدت موسكو خصوصا ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي، إذ حذرت السلطات من ارتفاع عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات.

وأفادت نائبة رئيس بلدية موسكو أناستازيا راكوفا أن معظم الإصابات المسجّلة في العاصمة حاليا ناجمة عن المتحورة دلتا، فيما تظهر الاستطلاعات أن معظم الروس لا ينوون تلقي اللقاحات ويشككون فيها.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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