2021/09/28 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن موعد البدء في العام الدراسي الجديد، فيما بينت إمكانياتها في طباعة المناهج الجديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتحدث لـ”NNC” عن موعد بدء العام الدراسي الجديد المركز الخبري الوطني.

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