ضبط 27 طنا من المواد الأولية الفاسدة في كركوك

2021/09/28 | 13:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز الأمن الوطني يدعو المواطنين كافة بالابلاغ عن هكذا حالات عبر الاتصال بالخط الساخن 131.

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