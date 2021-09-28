إسقاط 4 طائرات مسيّرة في العراق

2021/09/28 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية في العراق.وأوضحت الفرقة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منظومة التشويش الخاصة تصدت للطائرات المسيرة، التي لم تستحصل على الموافقات الرسمية ولم نسجّل أنها تابعة للعدو”.وأشارت الى اننا “أدخلنا هذا العام منظومة تشويش …

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