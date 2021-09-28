إيران: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي

2021/09/28 | 13:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، البيان الأمريكي بشأن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى ان الدول التي لم تستنكر الأعمال الإرهابية ضد المواقع النووية ليست مؤهلة للحديث عن زيارتها.وقال إسلامي، الذي وصل موسكو، اليوم الثلاثاء، للقاء نظيره الروسي إلكسي ليخاتشوف، في تصريحات صحفية، “سنتحدث اليوم …

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