2021/09/28 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البعثة المحلية التابعة لهيئة الشارقة للآثار، الثلاثاء، العثور على "مجموعة من العملات الإسلامية القديمة"، في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وهي "دراهم فضية نادرة، تعود إلى فترة الخلافة العباسية، إضافة إلى فلس واحد من النحاس".

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