القبض على 16 مطلوبًا بينهم متهمون بالإرهاب في بغداد

2021/09/28 | 13:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 16 مطلوبًا بينهم ثلاثة متهمين بـ"الإرهاب" في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "القطعات الأمنية والوكالات الاستخبارية وبجهد استخباري مكثف تواصل عملياتها الاستباقية وفق معلومات دقيقة، ومن خلال ممارستها الأمنية وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع خلية استخبارات ومكافحة إرهاب أبو غريب من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد رصد تواجدهما في منطقة الشهداء غربي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم آخر وفق المادة ذاتها في منطقة النهروان جنوبي بغداد"، مبينة أن "المتهم مطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الوحدة التحقيقية المقر العام".

وتابعت الخلية أن "مفرزة من جهاز المخابرات العراقي تمكنت برفقة قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية ومفرزة من الأمن السياحي من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للجهاز في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، بالإضافة إلى القاء القبض على متهم بالسرقة وآخر بتعاطي المواد المخدرة من قبل القوات الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

وأشارت إلى أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على (8) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة مع ضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد".

ولفتت إلى أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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