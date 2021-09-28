كركوك: الأمن الوطني يضبط 27 طناً من المواد الأولية الفاسدة

2021/09/28 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، ضبط 27 طناً من المواد الأولية الفاسدة التي تدخل في صناعة العصائر.

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وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2021)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك ووفق مذكرات قضائية تمكنت من ضبط ( 27 ) طن من المواد الاولية الفاسدة ومنتهية الصلاحية تدخل في صناعة وإنتاج المشروبات الغازية والعصائر".

وأضاف "تمت مصادرة وإتلاف تلك المواد بموقع الطمر الصحي بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة".

ودعا الجهاز "المواطنين كافة بالابلاغ عن هكذا حالات عبر الاتصال بالخط الساخن (131)".

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