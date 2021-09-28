المفوضية: 2900 محطة انتخابية للفئات المشمولة بالتصويت الخاص

2021/09/28 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فتح الفين وتسع مئة محطة انتخابية للفئات المشمولة بالتصويت الخاص.

وقالت المفوضية إنها فتحت بحدود الفين وخمس مئة وأربع وثمانين محطة انتخابية للمنتسبين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبالغ عددهم أكثر من مليون ناخب..



وأضافت ان المفوضية فتحت أيضا ثلاث مئة وتسع محطات للنازحين وسبع محطات للنزلاء في السجون.

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