أصحاب الآليات الثقيلة يفندون استخدام حزب تقدم لأليات حكومية في الدعاية الانتخابية

2021/09/28 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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كشف أصحاب عدد من الآليات الثقيلة في محافظة صلاح الدين عن استخدام آلياتهم في رفع أنقاض منطقة الشهامة وبدعم من حزب تقدم, مؤكدين ان ارقام الآليات تكشف عن انها غير حكومية, مفندة في الوقت نفسه الادعاءات التي اتهمت احد مرشحي حزب تقدم باستخدام اليات حكومية في الدعاية الانتخابية.

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