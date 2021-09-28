2021/09/28 | 13:41 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "فرقة العباس القتالية" تعلن إسقاط أربع طائرات مسيرة بالقرب من مرقدي الإمامين الحسين والعباس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/28 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فرقة العباس القتالية" تعلن إسقاط أربع طائرات مسيرة بالقرب من مرقدي الإمامين الحسين والعباس) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فرقة العباس القتالية" تعلن إسقاط أربع طائرات مسيرة بالقرب من مرقدي الإمامين الحسين والعباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).