تحفظات تدفع انستغرام لتعليق إنشاء نسخة من تطبيقه للأطفال

2021/09/28 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق تطبيق انستغرام بشكل مؤقت خطته لتطوير نسخة للأطفال ما دون سن الـ13 بعد أن واجه ضغوطاً من المشرعين أجبرته على التراجع عن هذه الخطوة.ويأتي ذلك بعد تجدد التساؤلات حول الوقع الذي تتركه خدمة مشاركة الصور على الفتيات بالتحديد في سن المراهقة.

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