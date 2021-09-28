خلال اسبوع.. الامن الوطني يطيح بـ10 تجار مخدرات في بغداد

2021/09/28 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، حصيلة نشاطاته في القبض على تجار المخدرات الرئيسيين خلال اسبوع في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من القبض على اكثر من 10 تجار مخدرات رئيسين ومصادرة مايقارب 20 كيلو مواد مخدرة وكرستال خلال 7 ايام".

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