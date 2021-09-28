رابطة المصارف الخاصة تنظم اجتماعا بين محافظ البنك المركزي ورؤساء مجالس إدارة المصارف

2021/09/28 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اجتماعا بين محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، ورؤساء مجالس إدارة المصارف والمدراء المفوضين، لمناقشة التطورات في القطاع المصرفي. ورحب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، في بداية الجلسة، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، والحاضرين من رؤساء مجالس إدارة المصارف والمدراء المفوضين. من جهة أخرى، اشاد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، بالجهود التي تبذلها رابطة المصارف الخاصة في تطوير القطاع المصرفي ونشر الخدمات المصرفية في جميع الاماكن. وقال محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، إن البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي الخاص، يعملان ضمن القوانين والتعليمات الدولية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل على تقويم أداء جميع المصارف العاملة داخل البلاد. وأشاد محافظ البنك المركزي، بعملية الاندماج الأولى التي حصلت في القطاع المصرفي، بين مصرفي الدولي الإسلامي والعاصمة الأولى، داعيا المصارف إلى التثقيف عن خدماتهم في الأماكن التجارية والجامعات وغيرها. بينما، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، إن القطاع المصرفي العراقي يوما بعد آخر، تشهد مؤشراته نموا مستمرا، بسبب السياسة الحكيمة للبنك المركزي العراقي، مضيفا أن المصارف الخاصة، تعمل تحت اشراف البنك المركزي على تطبيق استراتيجيته لتطوير القطاع المصرفي. ونوه الحنظل إلى أن البنك المركزي العراقي يعمل جاهدا على توفير بيئة ملائمة للمصارف، من اجل زيادة فروعها وخدماتها ووصولها إلى جميع المواطنين، بهدف زيادة نسبة الشمول المالي.

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