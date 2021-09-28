الأمن الوطني في كركوك يضبطُ ( 27 ) طناً من المواد الاولية الفاسدة

2021/09/28 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ورودِ معلومات استخبارية دقيقة حول عمليات غش غذائي وصناعي تمارسه احدى الشركات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك ووفق مذكرات قضائية من ضبط ( 27 ) طن من المواد الاولية الفاسدة ومنتهية الصلاحية تدخل في صناعة وإنتاج المشروبات الغازية والعصائر.

اذ تمت مصادرة وإتلاف تلك المواد بموقع الطمر الصحي بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة.

ويهيب جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة بالابلاغ عن هكذا حالات عبر الاتصال بالخط الساخن (131).

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