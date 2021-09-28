توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفينيا لدعم البرنامج الوطني لشؤون الالغام

2021/09/28 | 13:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وقعت دائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة البيئة مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفينيا لدعم انشطة واعمال البرنامج الوطني لشؤون الالغام في العراق وذلك في مقر وزارة البيئة بالعاصمة بغداد .

المخول بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي قال خلال المؤتمر الصحفي ان توقيع هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر والجهود الحكومية كافة والتي تؤكد حرص البلدين على أهمية تعزيز ودعم الجوانب الانسانية لتنفيذ اعمال ومشاريع المسح والازالة والادارة النوعية لحقول الالغام والذخائر العنقودية والعبوات الناسفة ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الالغام والمخلفات الحربية وادارة برامج معلومات شؤون الالغام وفقاً للمعايير الوطنية والدولية لشؤون الالغام واجراءات العمل القياسية .

واكد الفلاحي عزم وزارة البيئة على اعداد استراتيجية وطنية لشؤون الالغام تغطي المدة ( ٢٠٢٢-٢٠٢٨) بالتعاون والتنسيق والمشاركة مع الجهد الوطني والمتمثل بالمؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كردستان العراق ووزارتي الدفاع والداخلية وبدعم فني من مركز جينيف الدولي لازالة الالغام للاغراض الانسانية.

مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود قال ان الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي وسفير جمهورية سلوفينيا (براموز شيلاجو ) ترأسا وفدي بلديهما في الاجتماع الفني والذي حضره ممثل عن وزارة الخارجية ومدراء الاقسام الفنية والمراكز الاقليمية لشؤون الالغام ، فيما حضره عن الجانب السلوفيني مدير الوكالة السلوفينية لتعزيز الامن الانساني ( ITF ) ( توماز لو فرينش ) ومديرة المشاريع فيها ( كاترينا سفكيل ) وناقش آليات الدعم الذي من الممكن ان تقدمه الوكالة السلوفينية لانشطة واعمال البرنامج الوطني لشؤون الالغام سواء في المحافظات الجنوبية ام تلك التي تم تحريرها من براثن عصابات داعش الارهابية .

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