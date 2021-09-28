ميسي يعود إلى تشكيلتي الأرجنتين وسان جرمان بعد التعافي من إصابة

2021/09/28 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تشكيلة منتخب بلاده وصفوف فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، ليعود بالتالي للمشاركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ودوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نشر أسماء تشكلية منتخب التانغو التي تتوجه إلى الباراغواي يوم الخميس في السابع من تشرين الأول لمواجهتها الأحد في العاشر منه، وشهدت عودة "البرغوث" إلى صفوفها.

وستواجه الأرجنتين البيرو في 14 من الشهر نفسه، وهي تملك حتى الآن 18 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة مع 24 نقطة من ثماني مباريات.

من جهة أخرى، أعلن نادي باريس سان جرمان الثلاثاء أن ميسي عاد إلى صفوفه للمشاركة مساء في مواجهة ضيفه مانشستر سيتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة الأوروبية العريقة.

وكان المهاجم الأرجنتيني أصيب بكدمة قوية في ركبته اليسرى بعد احتكاكه بمدافع ليون الألماني جيروم بواتينغ في 19 أيلول (2-1)، فحُرم من المشاركة من مواجهتي متز ومونبيلييه.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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