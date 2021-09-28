2021/09/28 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القاء القبض على عصابة لتجارة وتعاطي المخدرات بقضاء الناصرية.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن”العملية كانت اثناء واجب الممارسة الامنية لقيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل القبض على “عصابة للمخدرات” بقضاء الناصرية المركز الخبري الوطني.

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