فرقة العباس القتالية تسقط أربع طائرات مسيرة في كربلاء

2021/09/28 | 13:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجّل أنها تابعة للعدو.

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