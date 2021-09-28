مستشار الكاظمي: هنالك عدة اقتراحات تشجيع المواطنين على استلام بطاقاتهم الانتخابية

2021/09/28 | 13:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، عن طبيعة المكافأة التي أعلن عنها مؤخراً، لمن لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية وذلك بهدف التشجيع على ذلك.وقال الهنداوي: إنه “حتى الآن لم يتم تحديد شكل المكافأة بشكل قطعي، ولكن … Readmore

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