2021/09/28 | 13:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الديمقراطي الكوردستاني ينظم ندوة جماهيرية لدعم مرشحيه للانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fzO_4HNVddM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الديمقراطي الكوردستاني ينظم ندوة جماهيرية لدعم مرشحيه للانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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